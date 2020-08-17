Интересный проект общественного туалета с прозрачными стенками появился в Токио. Две общественные уборные полностью прозрачны, но темнеют, когда их кто-то занимает. Таким образом можно будет легко проверить заняты ли они, даже не подходя к ним.

Поставлены они в городском минипарке Йойоги Фукамачи, информирует Dezeen.

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Пара туалетов здесь оснащена тонированными стеклянными стенами, чтобы те, кто приближается, могли легко проверить состояние чистоты, а также заняты ли они.



Всего поставили 4 такие уборные / Фото Dezeen

Для конфиденциальности стеклянные стены становятся затемненными, как только внутрь заходит человек, и закрывает дверь за собой.

Мы волнуемся о двух вещах, когда входим в общественный санузел, особенно те, что расположены в парке. Первое – это чистота, а второе – есть ли кто внутри,

- рассказал архитектор.



Разработчики рассчитывают на популярность проекта / Фото Dezeen

Уборные разделены на три отдельные секции – женскую, мужскую, а также туалет для людей с инвалидностью. Конструкции были построены по одному и тому же плану, отличаются они лишь цветом стен.



Цвет стен также отличается / Фото Dezeen

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Ночью туалет подсвечивается, чтобы его было проще найти.