В Японии в парке появился прозрачный общественный туалет – фото
Интересный проект общественного туалета с прозрачными стенками появился в Токио. Две общественные уборные полностью прозрачны, но темнеют, когда их кто-то занимает. Таким образом можно будет легко проверить заняты ли они, даже не подходя к ним.
Поставлены они в городском минипарке Йойоги Фукамачи, информирует Dezeen.
К слову: Отдых с друзьями, но только после пандемии – фото зеркальной беседки во Франции
Пара туалетов здесь оснащена тонированными стеклянными стенами, чтобы те, кто приближается, могли легко проверить состояние чистоты, а также заняты ли они.
Всего поставили 4 такие уборные / Фото Dezeen
Для конфиденциальности стеклянные стены становятся затемненными, как только внутрь заходит человек, и закрывает дверь за собой.
Мы волнуемся о двух вещах, когда входим в общественный санузел, особенно те, что расположены в парке. Первое – это чистота, а второе – есть ли кто внутри,
- рассказал архитектор.
Разработчики рассчитывают на популярность проекта / Фото Dezeen
Уборные разделены на три отдельные секции – женскую, мужскую, а также туалет для людей с инвалидностью. Конструкции были построены по одному и тому же плану, отличаются они лишь цветом стен.
Цвет стен также отличается / Фото Dezeen
Вас может заинтересовать: Чтобы сделать жизнь коров лучше: в Канаде спроектировали прозрачный хлев – фото
Ночью туалет подсвечивается, чтобы его было проще найти.