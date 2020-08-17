Цікавий проєкт громадського туалету з прозорими стінками з'явився в Токіо. Дві громадські вбиральні повністю прозорі, але темніють, коли їх хтось займає. Таким чином можна буде легко перевірити чи вони зайняті, навіть не підходячи до них.

Поставлені у міському мініпарку Йойогі Фукамачі, інформує Dezeen.

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Пара туалетів тут оснащена тонованими скляними стінами, щоб ті, хто наближається, могли легко перевірити стан чистоти, а також чи він зайнятий.



Всього поставили 4 такі вбиральні / Фото Dezeen

Для конфіденційності скляні стіни стають затемненими, як тільки всередину заходить людина, та зачиняє двері за собою.

Ми хвилюємось про дві речі, коли входимо в громадський санвузол, особливо ті, що розташовані в парку. Перше – це чистота, а друге – чи є хтось всередині,

– розповів архітектор.



Розробники розраховують на популярність проєкту / Фото Dezeen

Вбиральні поділені на три окремі секції – жіночу, чоловічу, а також туалет для людей з інвалідністю. Конструкції були побудовані за одним і тим же планом, відрізняються вони лише кольором стін.



Колір стін також відрізняється / Фото Dezeen

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Вночі туалет підсвічується, щоб його було простіше знайти.