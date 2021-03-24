Яркое перерождение: удивительная реконструкция торгового центра в Киеве
В сети раскрыли проект переоформления и яркого видоизменения здания советского модернизма. В здании расположен торговый центр "Детский мир".
Источник:Асоціація рітейлерів України
Торговый центр "Детский мир", который расположен в Днепровском районе Киева, получит новый блестящий вид. В планах возвести вторую часть ТЦ и провести значительный редевелопмент первой.
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Первоначальный вид сооружения / Фото RAU
Торговый центр на Дарнице планируют расширить на 15 тысяч квадратных метров. Общая площадь обновленного комплекса составит 48,5 тысяч квадратных метров. Кроме магазинов здесь планируют открыть фуд-корты, развлекательный центр для детей и кинотеатр. Для удобства гостей комплекса на крыше предусмотрена стоянка на 133 машиномест.
Торговый центр расположен на улице Малышка, 3 в Киеве / Фото RAU
Яркий проект разработан компанией Edelburg Development. В планах компании расширить комплекс и сделать его цветным. Председатель Совета по урбанистики Киева Виталий Селик отмечает, что "Детский мир" – это прекрасная иллюстрация советского модернизма.
После введения в эксплуатацию новых частей комплекса и реконцепции старого здания планируемая ежедневная посещаемость торгового центра составит 35 тысяч человек.
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