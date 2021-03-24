У мережі розкрили проєкт переоформлення та яскравої видозміни будівлі радянського модернізму. У споруді розташований торговий центр "Дитячий світ".

Торговий центр "Дитячий світ", який розташований у Дніпровському районі Києва, отримає новий блискучий вигляд. У планах звести другу частину ТЦ і провести значний редевелопмент першої.

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ТЦ "Дитячий світ" функціонує з 1987 року. У ньому можна придбати найрізноманітніші товари домашнього вжитку, основне різноманіття призначене для дітей. В універсальному магазині дитячих товарів можна купити іграшки, дитячі велосипеди та коляски, речі для догляду за малюками та дитячі меблі, спортивні товари, канцтовари для школярів та інше.

Початковий вигляд споруди / Фото RAU

Торговий центр на Дарниці планують розширити на 15 тисяч квадратних метрів. Загальна площа оновленого комплексу становитиме 48,5 тисяч квадратних метрів. Окрім магазинів тут планують відкрити фуд-корти, розважальний центр для дітей та кінотеатр. Для зручності гостей комплексу на даху передбачена стоянка на 133 машиномісць.

Торговий центр розташований на вулиці Малишка, 3 у Києві / Фото RAU

Яскравий проєкт розроблений компанією Edelburg Development. У планах компанії розширити комплекс та зробити його кольоровим. Голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик зазначає, що "Дитячий світ" – це прекрасна ілюстрація радянського модернізму.

Після введення в експлуатацію нових частин комплексу і реконцепції наявної будівлі планована щоденна відвідуваність торгового центру складе 35 тисяч осіб.