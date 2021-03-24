Яскраве переродження: дивовижна реконструкція торгового центру у Києві
У мережі розкрили проєкт переоформлення та яскравої видозміни будівлі радянського модернізму. У споруді розташований торговий центр "Дитячий світ".
Джерело:Асоціація рітейлерів України
Торговий центр "Дитячий світ", який розташований у Дніпровському районі Києва, отримає новий блискучий вигляд. У планах звести другу частину ТЦ і провести значний редевелопмент першої.
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Початковий вигляд споруди / Фото RAU
Торговий центр на Дарниці планують розширити на 15 тисяч квадратних метрів. Загальна площа оновленого комплексу становитиме 48,5 тисяч квадратних метрів. Окрім магазинів тут планують відкрити фуд-корти, розважальний центр для дітей та кінотеатр. Для зручності гостей комплексу на даху передбачена стоянка на 133 машиномісць.
Торговий центр розташований на вулиці Малишка, 3 у Києві / Фото RAU
Яскравий проєкт розроблений компанією Edelburg Development. У планах компанії розширити комплекс та зробити його кольоровим. Голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик зазначає, що "Дитячий світ" – це прекрасна ілюстрація радянського модернізму.
Після введення в експлуатацію нових частин комплексу і реконцепції наявної будівлі планована щоденна відвідуваність торгового центру складе 35 тисяч осіб.
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