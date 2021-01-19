Зеленые насаждения – обязательный атрибут каждого частного дома. Как чешским архитекторам удалось интегрировать зелень в само здание – читайте в нашем материале.

Архитетурна фирма Kuba&Pilař architekti представила вариант замечательного минималистичного семейного дома, недавно воплотился в жизнь, сообщает Inhabitat.

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Дом расположен на крутых берегах реки Дие в чешском городе Зноймо. Это современный дом с геотермальной энергией, увенчанный пышной зеленой крышей.

Дом благодаря крыши сразу выделяется среди соседей / Фото Inhabitat

Дом построен на небольшом прямоугольном участке. Простота форм компенсируется палитрой материалов, включая конструкцию из железобетона и стали, покрытых черными алюминиевыми листами.

Солнце – основной источник света / Фото Inhabitat

Уютный интерьер без лишних деталей / Фото Inhabitat

Доступ к естественному свету и прекрасный вид на склон и реку в значительной мере диктовали дизайн дома, который является ярким примером современных тенденций минимализма.

Затененная терраса – место для дружеских посиделок / Фото Inhabitat

Небольшой экологический семейный дом у реки – прекрасный проект, который отлично взаимодействует с окружающей средой и готов покрыть все потребности своих жителей.