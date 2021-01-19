Зелені насадження – обов'язковий атрибут кожного приватного будинку. Як чеським архітекторам вдалося інтегрувати зелень у сам будинок – читайте у нашому матеріалі.

Архітетурна фірма Kuba&Pilař architekti представила варіант чудового мінімалістичного сімейного будинку, який нещодавно втілився у життя, повідомляє Inhabitat.

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Дім розташований на крутих берегах річки Діє у чеському місті Зноймо. Це сучасний будинок з геотермальною енергією, увінчаний пишним зеленим дахом.

Будинок завдяки даху одразу вирізняться з-поміж сусідів / Фото Inhabitat

Дім збудований на невеликій прямокутній ділянці. Простота форм компенсовується палітрою матеріалів, що включає конструкцію із залізобетону та сталі, вкритих чорними алюмінієвими листами.

Сонце – основне джерело світла / Фото Inhabitat

Затишний інтер'єр без зайвих деталей / Фото Inhabitat

Доступ до природного світла та чудовий вигляд на схил та річку значною мірою диктували дизайн будинку, який є яскравим прикладом сучасних тенденцій мінімалізму.

Затінена тераса – місце для дружніх посиденьок / Фото Inhabitat

Невеликий екологічний сімейний дім біля річки – прекрасний проєкт, який чудово взаємодіє з довкіллям та готовий забезпечити усі потреби своїх мешканців.