Эко и минимализм: как изменились китайские общественные уборные – фото
Взаимодействие зданий с ландшафтом и дизайнерские идеи создали решение, которое стоит перенять. Об общественных туалетах в Китае, которые невозможно обойти вниманием – в нашем материале.
Общественный туалет, разработанный студией Edge, расположен в лесу. По замыслу, экстерьер должен был полностью влиться в естественный ландшафт. Дизайнеры ставили цель максимально сохранить деревья и растительность, сообщает Archdaily.
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Общественные туалеты посреди леса / Фото Archdaily
Именно лес – первоначальный владелец этого места, поэтому общественные туалеты просто дополнили ландшафт.
… с 15-метровой кроной и 3-метровыми ветвями / Фото Archdaily
Общественный туалет Tiankai Camping Park создан посреди горного ландшафта. Его внешний вид прекрасно дополняет кемпинг.
Горный общественный туалет / Фото Archdaily
Местные архитектурные нормы запрещают строительство новых сооружений с покатой крышей. Дизайнеры удачно использовали периметры стен, что делает этот проект примитивно-уникальным.
Уединение посреди безмятежного пейзажа / Фото Archdaily
Минималистичный подход к дизайну отдает должное окружающему ландшафту / Фото Archdaily
Переработка материалов сейчас как никогда актуальна. Именно таким образом решили усовершенствовать общественный туалет в поселке Чжухай, что у города Танкоу.
Обновленный туалет: новые материалы не использовались / Фото Archdaily
После реконструкции общественного пространства для упоминания о прошлом и сохранения окружающей природной среды дизайнер пытался создать такие концептуальные решения, чтобы старый кирпич и плитка могли превратиться в новые формы.
Реорганизация старого в новое / Фото Archdaily
Эко-материалы и дизайнерские решения превратили общественные уборные в пространства, которые кроме функционального назначения прекрасно вписываются в ландшафт. Такие решения китайских урбанистов заслуживают внимания.
Источник: archdaily
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