Взаємодія будівель з ландшафтом та дизайнерські ідеї створили рішення, яке варто перейняти. Про громадські вбиральні в Китаї, які неможливо оминути увагою – у нашому матеріалі.

Громадський туалет, розроблений студією Edge, розташований у лісі. За задумом, екстер'єр мав повністю влитися у природній ландшафт. Дизайнери ставили собі за мету максимально зберегти дерева та рослинність, повідомляє Archdaily.

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Громадські вбиральні посеред лісу / Фото Archdaily

Саме ліс – первісний власник цього місця, тому громадські туалети просто доповнили ландшафт.

… з 15-метровою кроною та 3-метровами гілками / Фото Archdaily

Громадська вбиральня Tiankai Camping Park створена посеред гірського ландшафту. Її зовнішній вигляд прекрасно доповнює кемпінг.

Гірський громадський туалет / Фото Archdaily

Місцеві архітектурні норми забороняють будівництво нових споруд із похилим дахом. Дизайнери вдало використали периметри стін, що робить цей проєкт примітивно-унікальним.

Усамітнення посеред безтурботного пейзажу / Фото Archdaily

Мінімалістичний підхід до дизайну віддає належне навколишньому ландшафту / Фото Archdaily

Переробка матеріалів зараз як ніколи актуальна. Саме у такий спосіб вирішили удосконалити громадський туалет в селищі Чжухай, що біля міста Танкоу.

Оновлений туалет: нові матеріали не використовувалися / Фото Archdaily

Після реконструкції громадського простору для згадки про минуле та збереження навколишнього довкілля дизайнер намагався створити такі концептуальні рішення, аби стара цегла та плитка могли перетворитися у нові форми.

Реорганізація старого в нове / Фото Archdaily

Еко-матеріали та дизайнерські рішення перетворили громадські вбиральні у простори, які окрім функціонального призначення чудово вписуються у ландшафт. Такі рішення китайських урбаністів заслуговують на увагу.