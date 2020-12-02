Отдых в контейнерах: французский дизайнер создал отель для кочевников – фото
Использовав старые транспортные контейнеры, французский дизайнер Ора Ито разработал проект Flying Nest или просто отель "для кочевников". Установка конструкции занимает всего несколько часов, к тому же ее легко транспортировать. Больше о "отеле для кочевников" – читайте в материале.
Отель состоит из изолированных контейнеров, что наложенные друг на друга, информирует His.ua.
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Каждый из контейнеров имеет площадь 12 квадратных метров, а внешне они обшиты деревом. Попасть внутрь можно с помощью террасного коридора, который сочетает каждый номер.
Отель можно установить в любой точке на земном шаре / Фото His.ua
Разработчик прогнозирует, что его кочевой отель может стать популярным для фестивалей типа "open air" или корпоративных выездов на природу.
Интерьеры здесь также обшиты деревом, а внутри есть небольшая спальня с большим окном, а также зона ванны и гостиной.
Номер подходит для одного или двух человек / Фото His.ua
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Такой отель можно будет устанавливать в любых климатических условиях от пустыни и к высокогорью. Этот прототип установлен на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Смотрите больше фото "отеля для кочевников":
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