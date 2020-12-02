Использовав старые транспортные контейнеры, французский дизайнер Ора Ито разработал проект Flying Nest или просто отель "для кочевников". Установка конструкции занимает всего несколько часов, к тому же ее легко транспортировать. Больше о "отеле для кочевников" – читайте в материале.

Отель состоит из изолированных контейнеров, что наложенные друг на друга, информирует His.ua.

Рекомендуем: Барнхаус: как в Украине приживается популярный архитектурный стиль – пример Прикарпатья

Каждый из контейнеров имеет площадь 12 квадратных метров, а внешне они обшиты деревом. Попасть внутрь можно с помощью террасного коридора, который сочетает каждый номер.



Отель можно установить в любой точке на земном шаре / Фото His.ua

Разработчик прогнозирует, что его кочевой отель может стать популярным для фестивалей типа "open air" или корпоративных выездов на природу.

Интерьеры здесь также обшиты деревом, а внутри есть небольшая спальня с большим окном, а также зона ванны и гостиной.



Номер подходит для одного или двух человек / Фото His.ua

К теме: Хюгно и экологически: В Норвегии построили гостиничный комплекс на фьорде – фото и детали

Такой отель можно будет устанавливать в любых климатических условиях от пустыни и к высокогорью. Этот прототип установлен на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Смотрите больше фото "отеля для кочевников":