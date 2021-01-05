Экологически чистый комплекс, спроектированных с использованием этнических мотивов сразу привлечет внимание ценителей архитектуры. Подробнее об увлекательном проекте из Индонезии – в материале.

Комплекс, получивший название "Kujang", расположен в индонезийской деревне Мекарванги. Как сообщает Designboom, это проект архитектурной студии RAW architecturе.

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Комплекс создан с помощью переработанного пластика, бамбука и местного камня для фундаментов. Его площадь составляет 400 квадратных метров.

Игривый дизайн проекта / Фото Designboom

Проект состоит из резиденции, ремесленной мастерской и жилых помещений в круглом трехэтажном доме. Предусмотрены две маленькие и одна главная спальни и общие ванные комнаты.

Панели с переработанного пластика защищают конструкцию здания / Фото Designboom

Мастерская – это двухэтажная конструкция с волнистой крышей. Другое сооружение под названием "saderhana" представляет собой простое одноэтажное здание, которое содержит помещения для стоматолога, дизайнерскую студию и подземное пространство.

Внутренняя отделка комплекса / Фото Designboom

Проект использует и адаптирует местное мастерство и материалы, доступные на местах, для создания невероятного дизайна.

Смотрите больше фото резиденции "Kujang":