Эко на основе бамбука: в Индонезии представили роскошный вариант сельской резиденции
Экологически чистый комплекс, спроектированных с использованием этнических мотивов сразу привлечет внимание ценителей архитектуры. Подробнее об увлекательном проекте из Индонезии – в материале.
Комплекс, получивший название "Kujang", расположен в индонезийской деревне Мекарванги. Как сообщает Designboom, это проект архитектурной студии RAW architecturе.
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Комплекс создан с помощью переработанного пластика, бамбука и местного камня для фундаментов. Его площадь составляет 400 квадратных метров.
Игривый дизайн проекта / Фото Designboom
Проект состоит из резиденции, ремесленной мастерской и жилых помещений в круглом трехэтажном доме. Предусмотрены две маленькие и одна главная спальни и общие ванные комнаты.
Панели с переработанного пластика защищают конструкцию здания / Фото Designboom
Мастерская – это двухэтажная конструкция с волнистой крышей. Другое сооружение под названием "saderhana" представляет собой простое одноэтажное здание, которое содержит помещения для стоматолога, дизайнерскую студию и подземное пространство.
Внутренняя отделка комплекса / Фото Designboom
Проект использует и адаптирует местное мастерство и материалы, доступные на местах, для создания невероятного дизайна.
Смотрите больше фото резиденции "Kujang":
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