Сооружения государственных департаментов довольно редко поражают своим видом. Впрочем, для работников и посетителей бразильского Министерства иностранных дел это правило не действует. Об удивительном Дворец Арок, который точно не оставит равнодушным – читайте в материале.

Уникальный дворец, который стал шедевром современной архитектуры, спроектировал Оскар Нимейер, сообщает ArchDaily. Интересно Игра теней и пространства: как выглядит новый впечатляющий художественный центр в Сучжоу Прямоугольное бетонное здание выглядит так, будто оно плывет на поверхности водного бассейна. Вода вокруг здания добавляет свежести и магичности / Фото ArchDaily Монументальные винтовые лестницы разработал Роберто Бурле Маркс, а над мраморными стенами работал Атоса Булкао. Замечательное место для важных переговоров / Фото ArchDaily Интерьер здания может похвастаться большим количеством пространства, а дополняют его работы бразильских и зарубежных художников. Как рассказывал сам Нимейер, в этом проекте ему удалось воплотить красивые и выразительные решения, с чем вряд ли кто поспорит. Смотрите больше фото фантастического Дворца Арок