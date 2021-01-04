Жемчужина модернизма: как выглядит фантастический Дворец Арк в Бразилии – фото
Сооружения государственных департаментов довольно редко поражают своим видом. Впрочем, для работников и посетителей бразильского Министерства иностранных дел это правило не действует. Об удивительном Дворец Арок, который точно не оставит равнодушным – читайте в материале.
Уникальный дворец, который стал шедевром современной архитектуры, спроектировал Оскар Нимейер, сообщает ArchDaily.
Интересно Игра теней и пространства: как выглядит новый впечатляющий художественный центр в Сучжоу
Прямоугольное бетонное здание выглядит так, будто оно плывет на поверхности водного бассейна.
Вода вокруг здания добавляет свежести и магичности / Фото ArchDaily
Монументальные винтовые лестницы разработал Роберто Бурле Маркс, а над мраморными стенами работал Атоса Булкао.
Замечательное место для важных переговоров / Фото ArchDaily
Интерьер здания может похвастаться большим количеством пространства, а дополняют его работы бразильских и зарубежных художников. Как рассказывал сам Нимейер, в этом проекте ему удалось воплотить красивые и выразительные решения, с чем вряд ли кто поспорит.
Смотрите больше фото фантастического Дворца Арок
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Архитектурные тенденции 2020: чем этот год отметится в истории – фото31 декабря 2020 , 18:28
-
Дом, который не забудешь: в Нью-Йорке построили невероятный жилой комплекс – фото28 декабря 2020 , 20:04