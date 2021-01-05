Екологічно чистий комплекс, спроєктований із використанням етнічних мотивів одразу приверне увагу поціновувачів архітектури. Детальніше про захопливий проєкт з Індонезії – у матеріалі.

Комплекс, який отримав назву "Kujang", розташований в індонезійському селі Мекарвангі. Як повідомляє Designboom, це проєкт архітектурної студії RAW architecturе.

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Комплекс створений за допомогою переробленого пластику, бамбуку та місцевого каменю для фундаментів. Його площа становить 400 квадратних метрів.

Грайливий дизайн проєкту / Фото Designboom

Проєкт складається з резиденції, ремісничої майстерні та житлових приміщень в круглому триповерховому будинку. Передбачено дві маленькі та одна головна спальні та спільні ванні кімнати.

Панелі із переробленого пластику захищають конструкцію будівлі / Фото Designboom

Майстерня – це двоповерхова конструкція з хвилястим дахом. Інша споруда під назвою "saderhana" являє собою простий одноповерхову будівлю, яка містить приміщення для стоматолога, дизайнерську студію та підземний простір.

Внутрішнє оздоблення комплексу / Фото Designboom

Проєкт використовує та адаптує місцеву майстерність та матеріали, доступні на місцях, для створення неймовірного дизайну.

Дивіться більше фото резиденції "Kujang":