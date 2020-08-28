Архітектурна студія Von M реалізувала проєкт екологічного будинку, який складається з дерев'яних модулів. Зовні будівля покрита білою черепицею, а вуглецевий слід приміщення наближений до нуля. Більше про інноваційний готель у місті Людвігсбург – читайте в матеріалі.

Міська рада Людвігсбруга хотіла, щоб саме цей готель став першим нейтральним до навколишнього середовища проєктом у місті, інформує Dezeen.

До теми: Плетений фасад: фото екологічного офісу, який зовні схожий на кошик – фото

Попри те, що цоколь будівлі та сходи зроблені з бетону, архітектори вирішили працювати більше з дерев'яними модулями для будівництва готелю, щоб створити більш стійку будівлю. Каркас приміщення тут також виготовлений з дерева.



Загалом було використано 440 кубічних метрів деревини / Фото Dezeen

Кожен поверх був зібраний за межами будівельного майданчика з ламінованої деревини, а сам процес контролював комп'ютер.

За словами архітекторів, процес встановлення вже готових модулів на місці зайняв лише 5 днів. Тому за підрахунками, бетон на першому поверсі компенсований використанням деревини. Тому будівлю можна вважати нейтральною до навколишнього середовища.



Готель вирізняється своєю екологічністю / Фото Dezeen

Зовнішній вигляд теж відрізняє готель від сусідніх будинків, які мають темні фасади. Внаслідок використання білої волокнистої черепиці, зовні приміщення має виражений білосніжний колір.



Всередині приміщення складається з 55 номерів / Фото Dezeen

Черепиця не дає ні найменшого натяку на те, що це дерев'яна будівля,

– похвалилися розробники.



Мінімалізм притаманний і фасаду будинку / Фото Dezeen

​Вас зацікавить: Легкі та безпечні для екології – у передмісті Парижа презентували житлові вежі: фото

55 номерів готелю оформлені у нейтральних тонах, мають бежеві та прозорі білі штори та сірі килими.