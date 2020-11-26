Экологический и инновационный Passivhaus построили в Канаде: что в нем особенного
Passivhaus – это международный стандарт энергоэффективности, который помогает значительно уменьшить нужды отопления и охлаждения помещений в здании, а также уменьшает выбросы углерода. Что особенного в высоченном небоскребе из Канады, читайте в материале.
Над проектом работают архитекторы WKK вместе с IBI Group для Henson Developments и территориально разместят высотку на участке с видом на парк Нельсон в районе Вест-Энд с соблюдением стандарта Passivhaus. Об этом сообщает издание Deezen.
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Характерную форму башни выполнили в форме побега, что вырастает из земли, чтобы убедить, что энергоэффективные здания должны иметь не только квадратные формы.
Башню спроектировал с соблюдением эко стандартов / Фото Dezeen
Для достижения стандарта Passivhaus его внешний вид будет герметичным с использованием 40 процентов высокоэффективного тройного стекла и 60 процентов суперизольованои стены. Это сводит теплопотери через оболочку здания к минимуму и в таком случае здание требует минимум нагрева.
Молодой побег – в такой форме возвели небоскреб / Фото Deezen
Небоскреб также будет использовать две низкоэнергетические системы вентиляции с рекуперацией тепла, которые будут подавать свежий воздух во все квартиры, одновременно предотвращая возникновение неприятных сквозняков и поддерживая герметичную оболочку.
Воздух внутри квартир будут использовать повторно / Фото Deezen
Эта же система будет извлекать тепловую энергию с исчерпанного воздуха и использовать его повторно для нагрева свежего.
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