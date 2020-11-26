Passivhaus – це міжнародний стандарт енергоефективності, який допомагає значно зменшити потреби опалення та охолодження приміщень у будівлі, а також зменшує викиди вуглецю. Що особливого у височезному хмарочосі з Канади, читайте у матеріалі.

Над проєктом працюють архітектори WKK разом з IBI Group для Henson Developments і територіально розташують висотку на ділянці з видом на парк Нельсон у районі Вест-Енд з дотриманням стандарту Passivhaus. Про це повідомляє видання Deezen.

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Характерну форму вежі виконали у формі пагону, що виростає із землі, аби переконати, що енергоефективні будівлі повинні мати не лише квадратні форми.



Вежу спроєктували із дотриманням екостандартів / Фото Deezen

Для досягнення стандарту Passivhaus його зовнішній вигляд буде герметичним із використанням 40 відсотків високоефективного потрійного скла та 60 відсотків суперізольованої стіни. Це зводить тепловтрати через оболонку будівлі до мінімуму і в такому випадку будівля вимагає мінімум нагрівання.



Молодий пагін – у такій формі звели хмарочос / Фото Deezen

Хмарочос також використовуватиме дві низькоенергетичні системи вентиляції з рекуперацією тепла, які подаватимуть свіже повітря у всі квартири, одночасно запобігаючи виникненню неприємних протягів та підтримуючи герметичну оболонку.



Повітря всередині квартир використовуватимуть повторно / Фото Deezen

Ця ж система буде витягувати теплову енергію з вичерпаного повітря і використовувати її повторно для нагрівання свіжого.