Американский архитектор в сотрудничестве с эквадорской девелоперской компанией закончили 24-этажный жилой небоскреб в столице Эквадора – Кито. Новое здание имеет стеклянный фасад, посередине его разделяет общественное пространство, а сама конструкция имеет форму изогнутой дуги. Больше о "изогнутом" жилом небоскребе из Эквадора – читайте в материале.

В Жилом комплексе будет 99 квартир и 5 единиц коммерческого назначения. Жители будут иметь вид на городской парк Ла-Каролина, пишет Dezeen.

К слову: Завершается строительство жилого комплекса с прозрачным бассейном на высоте 35 метров: видео

Просто посреди здание разделено общественной трехэтажной зоной, бассейном со ступеньками к открытой гостиной, где жители могут наслаждаться видом на город.



Проект является уникальным для Эквадора / Фото Dezeen

Парк Ла-Каролина был для меня главным ориентиром в этом проекте. Я думал о зелени, открытости и доступе к свежему воздуху, которые приносит парк, и хотел имитировать эти ощущение в этом здании,

– рассказывает вдохновитель.



Общественное пространство содержит все необходимое для отдыха / Фото Dezeen

Небоскреб состоит из белых колонн и перекрытий, которые внешне обтянутые стеклом. Общая площадь помещений составляет 18 846 квадратных метров, которые укомплектованы рядом удобств для жителей. Среди них такие услуги, как второй бассейн на крыше здания, фитнес-зал и спа-центр с сауной, паровой баней и массажным кабинетом.



В здании также оборудован тренажерный зал / Фото Dezeen

Также здесь есть детская игровая комната, кинотеатр и лаундж с барбекю. К тому же здание оборудовано системой забора дождевой воды.

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Главной особенностью небоскреба является его искажена структура, что делает помещение уникальным в Эквадоре.

Смотрите больше фото небоскреба в форме дуги в Эквадоре: