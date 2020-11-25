В виде дуги: в Эквадоре построили "изогнутый" жилой небоскреб – фото
Американский архитектор в сотрудничестве с эквадорской девелоперской компанией закончили 24-этажный жилой небоскреб в столице Эквадора – Кито. Новое здание имеет стеклянный фасад, посередине его разделяет общественное пространство, а сама конструкция имеет форму изогнутой дуги. Больше о "изогнутом" жилом небоскребе из Эквадора – читайте в материале.
В Жилом комплексе будет 99 квартир и 5 единиц коммерческого назначения. Жители будут иметь вид на городской парк Ла-Каролина, пишет Dezeen.
К слову: Завершается строительство жилого комплекса с прозрачным бассейном на высоте 35 метров: видео
Просто посреди здание разделено общественной трехэтажной зоной, бассейном со ступеньками к открытой гостиной, где жители могут наслаждаться видом на город.
Проект является уникальным для Эквадора / Фото Dezeen
Парк Ла-Каролина был для меня главным ориентиром в этом проекте. Я думал о зелени, открытости и доступе к свежему воздуху, которые приносит парк, и хотел имитировать эти ощущение в этом здании,
– рассказывает вдохновитель.
Общественное пространство содержит все необходимое для отдыха / Фото Dezeen
Небоскреб состоит из белых колонн и перекрытий, которые внешне обтянутые стеклом. Общая площадь помещений составляет 18 846 квадратных метров, которые укомплектованы рядом удобств для жителей. Среди них такие услуги, как второй бассейн на крыше здания, фитнес-зал и спа-центр с сауной, паровой баней и массажным кабинетом.
В здании также оборудован тренажерный зал / Фото Dezeen
Также здесь есть детская игровая комната, кинотеатр и лаундж с барбекю. К тому же здание оборудовано системой забора дождевой воды.
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Главной особенностью небоскреба является его искажена структура, что делает помещение уникальным в Эквадоре.
Смотрите больше фото небоскреба в форме дуги в Эквадоре:
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