Портовый город Северной Англии Сандерленд вскоре получит большую регенерацию на берегу реки. Проект разработали в рамках экологического генерального плана города.

Каждый район будет иметь своеобразный характер и будет сочетание трех типов жилых домов, вдохновленных местными и региональными художниками, от знакового коттеджа Сандерленд к мезонетов Wearside, об этом пишет издание Ihabitat.

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Пять городских районов будут связаны между собой прибрежным парком, который станет главным центром проекту и составлять примерно половину общей площади проекту.



Проект подготовили согласно экологических стандартов / Фото Inhabitat

Бульвар Святой Марии также будет модернизирован для единения прибрежной части города с парком, тогда как новые мосты усилят связь между общинами по обе стороны реки.



На территории парка будут и культурные учреждения / Фото Inhabitat

Культурные акценты включать Дом культуры, современную библиотеку и центр общины, а также новый центр искусств Фланагана Лоуренса, который разместят в обновленной пожарной части 1907 года.



Парк расположен по обе стороны реки / Фото Inhabitat

Возобновляемые источники энергии и разумные энергетические сети будут протянуты вдоль дороги, чтобы помочь достичь уровня углеродно нейтрального проекту.