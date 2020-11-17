Экологический парк на берегу реки в Туманном Альбионе: проект и фото для английского городка
Портовый город Северной Англии Сандерленд вскоре получит большую регенерацию на берегу реки. Проект разработали в рамках экологического генерального плана города.
Каждый район будет иметь своеобразный характер и будет сочетание трех типов жилых домов, вдохновленных местными и региональными художниками, от знакового коттеджа Сандерленд к мезонетов Wearside, об этом пишет издание Ihabitat.
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Пять городских районов будут связаны между собой прибрежным парком, который станет главным центром проекту и составлять примерно половину общей площади проекту.
Проект подготовили согласно экологических стандартов / Фото Inhabitat
Бульвар Святой Марии также будет модернизирован для единения прибрежной части города с парком, тогда как новые мосты усилят связь между общинами по обе стороны реки.
На территории парка будут и культурные учреждения / Фото Inhabitat
Культурные акценты включать Дом культуры, современную библиотеку и центр общины, а также новый центр искусств Фланагана Лоуренса, который разместят в обновленной пожарной части 1907 года.
Парк расположен по обе стороны реки / Фото Inhabitat
Возобновляемые источники энергии и разумные энергетические сети будут протянуты вдоль дороги, чтобы помочь достичь уровня углеродно нейтрального проекту.
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