Жизнь в капсуле: в ЮАР построили деревянный дом в форме скрепленных стволов – фото
Заказчики поручили архитекторам построить небольшой, но просторный дом в лесу неподалеку Кейптауна. Здание полностью деревяннаое и создано из четырех капсул, которые соединены между собой и сливается с лесом рядом. Больше о доме в ЮАР – читайте в материале.
Дом имеет форму квадрата и круга одновременно, сообщает Archdaily.
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Сам дом имеет квадратную форму, в котором размещена большая гостиная, а по бокам к нему примыкают круглые капсулы, что частично погружены внутрь.
Здание имеет широкие окна с южного фасада / Фото Archdaily
Каждую такую капсулу по всей длине пронизывают металлические колонны, что частично погружены в землю и служат фундаментом. В целом вся конструкция является гениальной выдумкой инженеров, которые удачно соединили стекло, дерево и металл.
С другой стороны в отдельной капсуле оборудовали ванную комнату / Фото Archdaily
В общем помещение имеет три этажа: на первом организованы гостиная, кухня и столовая, на втором этаже спальные помещения, а наверху – терраса.
Наверху в доме – открытая терраса / Фото Archdaily
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Здание частично касается земли, ведь в целом поднято на металлических колоннах. Крепления между сталью и деревом сделаны с помощью латунных деталей. Материалы не подвергаются обработке и будут отражать течения времени и стареть вместе с деревьями вокруг.
Смотрите больше фото "капсульного" дома в ЮАР:
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