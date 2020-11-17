Портове місто Північної Англії Сандерленд незабаром отримає велику регенерацію на березі річки. Проєкт розробили в рамках екологічного генерального плану міста.

Кожен район матиме своєрідний характер і матиме поєднання трьох типів житлових будинків, натхненних місцевими та регіональними митцями, від знакового котеджу Сандерленд до мезонетів Wearside, про це пише видання Ihabitat.

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П'ять міських районів будуть пов'язані між собою прибережним парком, який стане головним центром проєкту та складатиме приблизно половину загальної площі проєкту.



Проєкт підготували згідно екологічних стандартів / Фото Inhabitat

Бульвар Святої Марії також буде модернізований для єднання прибережної частини міста з парком, тоді, як нові мости посилять зв'язок між громадами по обидва боки річки.



На території парку будуть і культурні заклади / Фото Inhabitat

Культурні акценти включатимуть Будинок культури, сучасну бібліотеку та центр громади, а також новий центр мистецтв Фланагана Лоуренса, який розмістять в оновленій пожежній частині 1907 року.



Парк розташований по обидва боки річки / Фото Inhabitat

Відновлювані джерела енергії та розумні енергетичні мережі будуть протягнуті вздовж дороги, щоб допомогти досягти рівня вуглецево нейтрального проєкту.