Архитектурная мастерская CplusC построила в Сиднее дом из переработанных материалов, огород на крыше и систему аквапоники с живой рыбой. Проект с солнечными панелями, садами и прудом для окуней разработали в условиях современного глобализирующегося мира.

Обогащенные азотом сточные воды из рыбного пруда, который находится между внешним фасадом дома и внутренней обшивкой на первом этаже, орошают и удобряют сад. Дождевая вода стекает в подземный резервуар, фильтруется и откачивается обратно в водоем, пишет издание Deezen.

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Проект предусматривал снос оригинального здания и строительство нового дома на клиновидной области. Пластиковая решетка светло-зеленого цвета образует забор с одной стороны здания.



В дизайне интерьере много дерева / Фото Deezen

На первом этаже большая веранда из оцинкованной стали ведет к большому домашнему кабинету с полированным бетонным полом и игровой комнатой для детей. Двери ведут в мастерскую и гараж, где можно зарядить семейный электромобиль.



Внешне дом выглядит несколько хаотично / Фото Deezen

Винтовые лестницы из переработанной древесины и стали соединяют все три этажа дома.



Фасад обработали бетоном / Фото Deezen

Первый этаж занимают три спальни, ванные комнаты и прачечная. В главной спальне есть поворотное окно, а другие две спальни заполнены двухъярусными кроватями и соединены между собой двоякими деревянными дверями, которые можно открыть, чтобы сформировать одну большую комнату для гостей.



С потолка нависают кустовые вазоны / Фото Deezen

Вместо обеденного стола на кухне установлен длинный прилавок в стиле островка, который разделяет пространство и выполняет функцию стола для совместных блюд.