Датская архитектурная фирма TREDJE NATUR разработала новый генеральный план площадью 40 гектаров для города Берген, что в Норвегии. Прежде всего, разработчики имеют целью принести новую жизнь старому логистическому паромному порту и терминалу. На первый план выйдет экологичность и адаптация к местному климату.

Город Берген расположен на юге Норвегии, сообщает Archdaily.

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План предусматривает создание района с нулевыми выбросами, который ориентирован на экономику совместного пользования с использованием возобновляемых строительных материалов и стратегии адаптации к климату.

План вводит новый городской инновационный район, который соединяет естественную набережную с прилегающими зелеными зонами. В результате – должны образовать большое, зеленое и общедоступное городское пространство.

Проект образует целый дополнительный район в Бергене / Фото Archdaily

Новый квартал города назовут морским. Кроме порта здесь появится институт морских исследований, управление рыбного хозяйства и новый океанариум.

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Этот район станет самым зеленым в городе / Фото Archdaily