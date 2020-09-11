Архітектурна майстерня CplusC побудувала в Сіднеї будинок з перероблених матеріалів, город на даху та систему аквапоніки з живою рибою. Проєкт із сонячними панелями, садами та ставком для окунів розробили в умовах сучасного глобалізованого світу.

Збагачені азотом стічні води з рибного ставу, який знаходиться між зовнішнім фасадом будинку та внутрішньою обшивкою на першому поверсі, зрошують та удобрюють сад. Дощова вода стікає в підземний резервуар, фільтрується і відкачується назад до водойми, пише видання Deezen.

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Проєкт передбачав знесення оригінальної будівлі та будівництво нового будинку на клиноподібній ділянці. Пластикова решітка світло-зеленого кольору утворює паркан з одного боку будівлі.



В дизайні інтер'єрі багато дерева / Фото Deezen

На першому поверсі велика веранда з оцинкованої сталі веде до великого домашнього кабінету з полірованою бетонною підлогою та ігровою кімнатою для дітей. Двері ведуть до майстерні та гаража, де можна зарядити сімейний електромобіль.



Ззовні будинок виглядає дещо хаотично / Фото Deezen

Гвинтові сходи з переробленої деревини та сталі з'єднують усі три поверхи будинку.



Фасад обробили бетоном / Фото Deezen

Перший поверх займають три спальні, ванні кімнати та пральня. У головній спальні є поворотне вікно, а інші дві спальні заповнені двоярусними ліжками та з'єднані між собою двоякими дерев'яними дверима, які можна відкрити, щоб сформувати одну велику кімнату для гостей.



Зі стелі нависають кущові вазони / Фото Deezen

Замість обіднього столу на кухні встановлений довгий прилавок у стилі острівця, який розділяє простір і виконує функцію столу для спільних страв.