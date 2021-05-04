Из-за свей работы Кейтлин приходится много путешествовать, а собственный дом в Орегоне был для нее чем-то вроде "тренировочного пространства". Но из-за пандемии она решила, что пора сделать свой дом уютным местом, которое станет отправной точкой жизни ее семьи.

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Собственный дом Кейтлин с мужем построили довольно быстро, но в процессе дизайнер поняла, что если в гости приедет вся семья или друзья – места на всех не хватит.

Замечательный гостевой домик / Фото Countryliving

Поэтому она по-новому взглянула на помещение, которое должно было стать гаражом и своеобразной подсобкой.

Миловидные детали придают интерьеру уюта / Фото Countryliving

Строительство нового спального пространства продолжалось 18 месяцев. Кейтлин осталась очень довольна, ведь ей удалось создать продолжение дома, в котором сможет разместить близких людей.

Замечательная мансардная спальня / Фото Countryliving

Этот проект – прекрасный пример нового взгляда на пристройки и их преобразование в прекрасное место для жизни.