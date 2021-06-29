Усадьба Les Davids, частью которой стала винодельня, расположена в Провансе, на Лазурном берегу. Это сказочное место считается одним из лучших в мире для производства вина.

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Сооружение возвели из бетона, а дизайнеры решили покрасить его охрой, чтобы сооружение не слишком выделялось из окружающего ландшафта.

Винодельня – обязательный атрибут жилья в Провансе / Фото Dezeen

Здание одновременно массивное и компактная. Такого эффекта удалось достичь благодаря материалам, прямым линиям и небольшому количеству отверстий в здании.

Сердце винодельни / Фото Dezeen

Также здесь сделали дегустационную комнату, чтобы хозяева и гости могли сразу попробовать пьянящий напиток.

Дегустация – финальное звено процесса производства / Фото Dezeen