Садиба Les Davids, частиною якої стала виноробня, розташована у Провансі, на Лазурному березі. Це казкова місце вважається одним з найкращих у світі для виробництва вина.

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Споруду звели з бетону, а дизайнери вирішили помалювати його охрою, аби споруда не надто виділялася з навколишнього ландшафту.

Виноробня – обов'язковий атрибут житла в Провансі / Фото Dezeen

Будівля одночасно масивна та компактна. Такого ефекту вдалося досягнути завдяки матеріалам, прямим лініям та невеликій кількості отворів у споруді.

Серце виноробні / Фото Dezeen

Також тут зробили дегустаційну кімнату, аби господарі та гості могли одразу скуштувати п'янкий напій.

Дегустація – фінальна ланка процесу виробництва / Фото Dezeen