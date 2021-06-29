Элегантная винодельня среди виноградника: промышленный проект во Франции

Вино – одна из самых известных визитных карточек Франции. Юг страны влечет тысячи туристов, которые хотят увидеть процесс производства напитка. Один из виноградников теперь может похвастаться красивой винодельней.

Усадьба Les Davids, частью которой стала винодельня, расположена в Провансе, на Лазурном берегу. Это сказочное место считается одним из лучших в мире для производства вина.

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Сооружение возвели из бетона, а дизайнеры решили покрасить его охрой, чтобы сооружение не слишком выделялось из окружающего ландшафта.

Винодельня – обязательный атрибут жилья в Провансе / Фото Dezeen

Здание одновременно массивное и компактная. Такого эффекта удалось достичь благодаря материалам, прямым линиям и небольшому количеству отверстий в здании.

Сердце винодельни / Фото Dezeen

Также здесь сделали дегустационную комнату, чтобы хозяева и гости могли сразу попробовать пьянящий напиток.

Дегустация – финальное звено процесса производства / Фото Dezeen