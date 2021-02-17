Эпицентр борьбы с вирусами: компания Pfizer строит штаб-квартиру в Нью-Йорке –фото
В Нью-Йорке завершается строительство еще одного небоскреба, который станет штаб-квартирой производителя вакцин против коронавируса Pfizer.
Источник:Dezeen
Создателем проекта является архитектурная фирма BIG, которая свела небоскреб высотой 314 метров. Новейшее здание должно стать сердцем американской биофармацевтической компании Pfizer, которая разработала одну из вакцин против коронавируса и сейчас является лидером на рынке вакцинации.
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Здание должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Башня будет иметь ландшафтные террасы в ступенчатом дизайне вокруг своей внешней стороны.
Новый небоскреб на Манхэттене / Фото Dezeen
Новый небоскреб станет 13-м по высоте зданием в Нью-Йорке. Башня будет иметь 65 этажей и занимать целый квартал в районе Гудзон-Ярд на Манхэттене.
Вид на башню / Фото Dezeen
Кроме компании Pfizer здесь также расположатся юридическая фирма Debevoise&Plimpton и фирма по управлению активами AllianceBernstein.
Просторный и удобный офис / Фото Dezeen
Конструкция башни сведена таким образом, что каждый этаж будет иметь доступ к озелененным открытым пространствам. Сооружение сочетает в себе классический силуэт современного небоскреба с изящными пропорциями и эффективными макетами современной многоэтажки.
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