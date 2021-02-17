В Нью-Йорке завершается строительство еще одного небоскреба, который станет штаб-квартирой производителя вакцин против коронавируса Pfizer.

Создателем проекта является архитектурная фирма BIG, которая свела небоскреб высотой 314 метров. Новейшее здание должно стать сердцем американской биофармацевтической компании Pfizer, которая разработала одну из вакцин против коронавируса и сейчас является лидером на рынке вакцинации.

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Здание должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Башня будет иметь ландшафтные террасы в ступенчатом дизайне вокруг своей внешней стороны.

Новый небоскреб на Манхэттене / Фото Dezeen

Новый небоскреб станет 13-м по высоте зданием в Нью-Йорке. Башня будет иметь 65 этажей и занимать целый квартал в районе Гудзон-Ярд на Манхэттене.

Вид на башню / Фото Dezeen

Кроме компании Pfizer здесь также расположатся юридическая фирма Debevoise&Plimpton и фирма по управлению активами AllianceBernstein.

Просторный и удобный офис / Фото Dezeen

Конструкция башни сведена таким образом, что каждый этаж будет иметь доступ к озелененным открытым пространствам. Сооружение сочетает в себе классический силуэт современного небоскреба с изящными пропорциями и эффективными макетами современной многоэтажки.