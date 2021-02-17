Епіцентр боротьби з вірусами: компанія Pfizer будує штаб-квартиру у Нью-Йорку – фото
В Нью-Йорку завершується будівництво ще одного хмарочоса, який стане штаб-квартирою виробника вакцин проти коронавірусу Pfizer.
Джерело:Dezeen
Творцем проєкту є архітектурна фірма BIG, котра звела хмарочос висотою 314 метрів. Новітня будівля має стати серцем американської біофармацевтичної компанії Pfizer, яка розробила одну з вакцин проти коронавірусу і зараз є лідером на ринку вакцинації.
Вам сподобається Спіральний хмарочос: у Китаї збудували фантастичний міжнародний фінансовий центр
Будівлю мають ввести в експлуатацію у 2022 році. Вежа матиме ландшафтні тераси в ступеневому дизайні навколо своєї зовнішньої сторони.
Новий хмарочос на Мангеттені / Фото Dezeen
Новий хмарочос стане 13-ю за висотою будівлею в місті Нью-Йорк. Вежа матиме 65 поверхів і займатиме цілий квартал в районі Гудзон-Ярд на Манхеттені.
Вид на вежу / Фото Dezeen
Окрім компанії Pfizer тут також розташуються юридична фірма Debevoise&Plimpton та фірма з управління активами AllianceBernstein.
Просторий та зручний офіс / Фото Dezeen
Конструкція вежі зведена таким чином, що кожен поверх матиме доступ до озеленених відкритих просторів. Споруда поєднує в собі класичний силует модерного хмарочоса з витонченими пропорціями та ефективними макетами сучасної багатоповерхівки.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Серед рисових полів та зелені: у Мумбаї збудували унікальний храм у формі яйця – фото12 лютого , 12:47
-
Дім багатенького Річі: історія та фото найбільшої приватної садиби США17 лютого , 08:10