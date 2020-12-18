Музеи и галереи – это места творчества и взаимодействия с историей. Какие сооружения вошли в топ лучших по итогам 2020 года – в материале.

Портал Dezeen составил топ музеев и галерей, которые больше всего запомнились в уходящем году. В рейтинг вошли сооружения, которые действительно невозможно обойти вниманием.

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Музей Audemars Piguet, Швейцария

Архитектором проекту была компания BIG. Музей-мастерская для часов запоминается удивительными изогнутыми стенами, которые олицетворяют пружину часов.

Форма здания напоминает пружину часов / Фото Dezeen

Музей Depot Boijmans Van Beuningen, Нидерланды

Компания MVRDV использовала более 1600 светоотражающих стеклянных панелей, чтобы помочь зданию Роттердамского музея взаимодействовать с окружающей средой. Это первое в мире общедоступное арт-хранилище будет принимать посетителей уже в следующем году.

Стеклянный фасад и пространство на крыше гарантировали музею место в топе / Фото Dezeen

Музей искусства и образования Humao, Китай

Архитекторы Альваро Сиза и Карлос Кастангейра отказались от традиционных окон, чтобы создать чрезвычайный плавучий объект на берегу озера.

Стены музея из гофрированного металла прикрывают неожиданно светлые и просторные интерьеры, включающие белостенный художественные галереи и атриум на всю высоту, окутанный лабиринтом пандусов.

Отсутствие окон добавляет формам плавности / Фото Dezeen

Олимпийский и паралимпийский музей , США

Спортивный музей в Колорадо стал творением Diller Scofidio и Renfro. Совершенный дизайн здания сочетается с высокой доступностью для всех групп населения, о чем также позаботились архитекторы.

Великолепный дизайн совмещен с заботой о гостях / Фото Dezeen