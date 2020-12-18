Эстетический восторг: как выглядят лучшие музеи 2020 – фото
Музеи и галереи – это места творчества и взаимодействия с историей. Какие сооружения вошли в топ лучших по итогам 2020 года – в материале.
Портал Dezeen составил топ музеев и галерей, которые больше всего запомнились в уходящем году. В рейтинг вошли сооружения, которые действительно невозможно обойти вниманием.
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Музей Audemars Piguet, Швейцария
Архитектором проекту была компания BIG. Музей-мастерская для часов запоминается удивительными изогнутыми стенами, которые олицетворяют пружину часов.
Форма здания напоминает пружину часов / Фото Dezeen
Музей Depot Boijmans Van Beuningen, Нидерланды
Компания MVRDV использовала более 1600 светоотражающих стеклянных панелей, чтобы помочь зданию Роттердамского музея взаимодействовать с окружающей средой. Это первое в мире общедоступное арт-хранилище будет принимать посетителей уже в следующем году.
Стеклянный фасад и пространство на крыше гарантировали музею место в топе / Фото Dezeen
Музей искусства и образования Humao, Китай
Архитекторы Альваро Сиза и Карлос Кастангейра отказались от традиционных окон, чтобы создать чрезвычайный плавучий объект на берегу озера.
Стены музея из гофрированного металла прикрывают неожиданно светлые и просторные интерьеры, включающие белостенный художественные галереи и атриум на всю высоту, окутанный лабиринтом пандусов.
Отсутствие окон добавляет формам плавности / Фото Dezeen
Олимпийский и паралимпийский музей, США
Спортивный музей в Колорадо стал творением Diller Scofidio и Renfro. Совершенный дизайн здания сочетается с высокой доступностью для всех групп населения, о чем также позаботились архитекторы.
Великолепный дизайн совмещен с заботой о гостях / Фото Dezeen
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