На відлюдді серед природи: у Шотландії збудували студію, просякнуту натхненням – фото
Студія – це місце, яке має викликати непереборне бажання створювати та вдосконалювати. Як із цим завданням впоралися в Шотландії – читайте у матеріалі.
Британська студія Moxon Architects збудувала нову студію в шотландському національному парку Кернгормс, повідомляє Dezeen.
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Затишний будиночок з ялини розташований в колишній каменоломні. Засновник Moxon Architects Бен Адді побачив в цьому місці потенціал для творчості та натхнення.
Будівля розташована у затишній місцині / Фото Dezeen
Студія збудована з простих матеріалів: місцевого дерева, литого бетону та габіонних стін. Великі вікна додають будівлі витонченості та забезпечують вигляд на казкову гірську місцевість.
Вигляд на гори просто неймовірний / Фото Dezeen
Рельєф місцевості ніби потребував цієї будівлі, і нова студія з дерева чудово вписалася в ландшафт.
Світло та простір посеред лісу / Фото Dezeen
Студія, яка стане базою для шотландської команди Moxon Architects, розрахована на 25 працівників та має зону для їжі та відпочинку.
Місце, де хочеться творити / Фото Dezeen
Творча робота – особлива, тому має виконуватися в місці, яке надихає. Поза сумнівами, нова студія в шотландському парку стане джерелом народження та втілення багатьох чудових ідей.
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