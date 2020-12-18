Музеї та галереї – це місця творчості та взаємодії з історією. Які споруди увійшли в топ найкращих за підсумками 2020 року – у матеріалі.

Портал Dezeen склав топ музеїв та галерей, які найбільше запам'яталися у році, що минає. У рейтинг увійшли споруди, які справді неможливо проминути увагою.

Цікаво На відлюдді серед природи: у Шотландії збудували студію, просякнуту натхненням

Музей Audemars Piguet, Швейцарія

Архітектором проєкту була компанія BIG. Музей-майстерня для годинників запам'ятовується дивовижними вигнутими стінами, які уособлюють пружину годинника.

Форма будівлі нагадує пружину годинника / Фото Dezeen

Музей Depot Boijmans Van Beuningen, Нідерланди

Компанія MVRDV використала понад 1600 світловідбиваючих скляних панелей, щоб допомогти будівлі Роттердамського музею взаємодіяти з довкіллям.

Це перше у світі загальнодоступне арт-сховище прийматиме відвідувачів вже у наступному році.

Скляний фасад та простір на даху гарантували музею місце в топі / Фото Dezeen

Музей мистецтва та освіти Humao, Китай

Архітектори Альваро Сіза та Карлос Кастангейра відмовилися від традиційних вікон, щоб створити надзвичайний плавучий об'єкт на березі озера.

Стіни музею з гофрованого металу прикривають несподівано світлі та просторі інтер'єри, що включають білостінні художні галереї та атріум на всю висоту, огорнутий лабіринтом пандусів.

Відсутність вікон додає формам плавності / Фото Dezeen

Олімпійський та паралімпійський музей, США

Спортивний музей в Колорадо став творінням Diller Scofidio та Renfro. Досконалий дизайн будівлі поєднується із високою доступністю для всіх груп населення, про що також подбали архітектори.

Чудовий дизайн поєднаний з піклуванням про гостей / Фото Dezeen