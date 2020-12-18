Естетичний захват: як виглядають найкращі музеї 2020 – фото
Музеї та галереї – це місця творчості та взаємодії з історією. Які споруди увійшли в топ найкращих за підсумками 2020 року – у матеріалі.
Портал Dezeen склав топ музеїв та галерей, які найбільше запам'яталися у році, що минає. У рейтинг увійшли споруди, які справді неможливо проминути увагою.
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Музей Audemars Piguet, Швейцарія
Архітектором проєкту була компанія BIG. Музей-майстерня для годинників запам'ятовується дивовижними вигнутими стінами, які уособлюють пружину годинника.
Форма будівлі нагадує пружину годинника / Фото Dezeen
Музей Depot Boijmans Van Beuningen, Нідерланди
Компанія MVRDV використала понад 1600 світловідбиваючих скляних панелей, щоб допомогти будівлі Роттердамського музею взаємодіяти з довкіллям.
Це перше у світі загальнодоступне арт-сховище прийматиме відвідувачів вже у наступному році.
Скляний фасад та простір на даху гарантували музею місце в топі / Фото Dezeen
Музей мистецтва та освіти Humao, Китай
Архітектори Альваро Сіза та Карлос Кастангейра відмовилися від традиційних вікон, щоб створити надзвичайний плавучий об'єкт на березі озера.
Стіни музею з гофрованого металу прикривають несподівано світлі та просторі інтер'єри, що включають білостінні художні галереї та атріум на всю висоту, огорнутий лабіринтом пандусів.
Відсутність вікон додає формам плавності / Фото Dezeen
Олімпійський та паралімпійський музей, США
Спортивний музей в Колорадо став творінням Diller Scofidio та Renfro. Досконалий дизайн будівлі поєднується із високою доступністю для всіх груп населення, про що також подбали архітектори.
Чудовий дизайн поєднаний з піклуванням про гостей / Фото Dezeen
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