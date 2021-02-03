Мегаполисы – это постоянное движение и скорость, которые не слишком подходят для летней семейной пары. Как окружить себя уютом и спокойствием у большого города – читайте в материале.

Источник: Archdaily

Открытый и просторный дом расположен в пригороде Сан-Паулу – одного из крупнейших городов южного полушария с населением 13,6 миллиона жителей.

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Вилла – это небольшой дом, площадь проекта составляет 75 квадратных метров.

Приют рядом с мегаполисом / Фото Archdaily

Автором проекта является архитектурная студия DT Estúdio. Главной задачей было обновить загородный дом и построить пристройку. Это проект для пары пенсионеров, которые хотели принимать гостей и внуков.

Пространство интегрировано в ландшафт / Фото Archdaily

Обеспечение комфорта и приватности – особенность этого проекта. В обеих комнатах были установлены угловые окна, чтобы увеличить пространство и интегрировать помещения с окружающей природой.

Замечательный вид виллы / Фото Archdaily

Проект в пригороде Сан-Паулу – это эстетическое сочетание нежных фасадов и интересных внутренних пространств, что окутаны деревянной конструкцией.