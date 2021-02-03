Эстетика простоты: уютный загородный дом рядом с Сан-Паулу – фото
Мегаполисы – это постоянное движение и скорость, которые не слишком подходят для летней семейной пары. Как окружить себя уютом и спокойствием у большого города – читайте в материале.
Источник: Archdaily
Открытый и просторный дом расположен в пригороде Сан-Паулу – одного из крупнейших городов южного полушария с населением 13,6 миллиона жителей.
Читайте также Черный квадрат за зелеными стенами: архитектурное переосмысление искусства в доме в Японии
Вилла – это небольшой дом, площадь проекта составляет 75 квадратных метров.
Приют рядом с мегаполисом / Фото Archdaily
Автором проекта является архитектурная студия DT Estúdio. Главной задачей было обновить загородный дом и построить пристройку. Это проект для пары пенсионеров, которые хотели принимать гостей и внуков.
Пространство интегрировано в ландшафт / Фото Archdaily
Обеспечение комфорта и приватности – особенность этого проекта. В обеих комнатах были установлены угловые окна, чтобы увеличить пространство и интегрировать помещения с окружающей природой.
Замечательный вид виллы / Фото Archdaily
Проект в пригороде Сан-Паулу – это эстетическое сочетание нежных фасадов и интересных внутренних пространств, что окутаны деревянной конструкцией.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Искусство на дороге: на китайском острове Хайнань построили новый скульптурный тоннель – фото29 января , 20:34
-
Потрясающие архитектурные чудеса Ближнего Востока XXI века – фото29 января , 08:46