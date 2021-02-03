Естетика простоти: затишний заміський будинок поруч із Сан-Паулу – фото
Мегаполіси – це постійний рух та швидкість, які не надто підходять для літньої сімейної пари. Як огорнути себе затишком і спокоєм біля великого міста – читайте у матеріалі.
Джерело: Archdaily
Відкритий та просторий будинок розташований у передмісті Сан-Паулу – одного із найбільших міст південної півкулі із населенням 13,6 мільйонів мешканців.
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Вілла – це невеличкий дім, площа проєкту складає 75 квадратних метрів.
Прихисток поряд із мегаполісом / Фото Archdaily
Автором проєкту є архітектурна студія DT Estúdio. Головним завданням було оновити заміський будинок та збудувати прибудову. Це проєкт для пари пенсіонерів, які хотіли приймати гостей та онуків.
Простір інтегрований із ландшафтом / Фото Archdaily
Забезпечення комфорту та приватності – особливість цього проєкту. В обох кімнатах були встановлені кутові вікна, щоб збільшити простір та інтегрувати приміщення з навколишньою природою.
Чудовий вигляд вілли / Фото Archdaily
Проєкт у передмісті Сан-Паулу – це естетичне поєднання ніжних фасадів та цікавих внутрішніх просторів, що оповиті дерев'яною конструкцією.
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