Мегаполіси – це постійний рух та швидкість, які не надто підходять для літньої сімейної пари. Як огорнути себе затишком і спокоєм біля великого міста – читайте у матеріалі.

Джерело: Archdaily

Відкритий та просторий будинок розташований у передмісті Сан-Паулу – одного із найбільших міст південної півкулі із населенням 13,6 мільйонів мешканців.

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Вілла – це невеличкий дім, площа проєкту складає 75 квадратних метрів.

Прихисток поряд із мегаполісом / Фото Archdaily

Автором проєкту є архітектурна студія DT Estúdio. Головним завданням було оновити заміський будинок та збудувати прибудову. Це проєкт для пари пенсіонерів, які хотіли приймати гостей та онуків.

Простір інтегрований із ландшафтом / Фото Archdaily

Забезпечення комфорту та приватності – особливість цього проєкту. В обох кімнатах були встановлені кутові вікна, щоб збільшити простір та інтегрувати приміщення з навколишньою природою.

Чудовий вигляд вілли / Фото Archdaily

Проєкт у передмісті Сан-Паулу – це естетичне поєднання ніжних фасадів та цікавих внутрішніх просторів, що оповиті дерев'яною конструкцією.