Апартаменты-каюты – это большие кирпичные ящики, которые спроектированы на разной глубине, повторяя ритм загородного уличного пейзажа.

Апартаменты Cirqua вплетаются в укрепленный жилой квартал в пригороде Мельбурна. Это необычный жилой комплекс с отдельно стоящих иллюминаторов.

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Авторами проекта является архитектурная студия BKK Architects.

Космический вид квартир / Фото Archdaily

Площадь застройки составляет 6 тисяч квадратных метров.

Окно-иллюминатор / Фото Archdaily

Квартиры спроектированы с акцентом на доступность и комфорт. Окна иллюминатора создают витрины для квартир внутри, заливая их светом.

Уникальный фасад / Фото Archdaily

Расположены на крутом склоне квартала в зеленом пригороде Айвенго, апартаменты вписываются в местный инновационный характер благодаря своему объемному составу.

Внутреннее пространство / Фото Archdaily

Металлические и деревянные перегородки с выдержаным кирпичом усиливают стиль окружающих домов в стиле арт-деко и федерации.