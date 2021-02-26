Кабины посреди города: фото необычных апартаментов в Австралии
Апартаменты-каюты – это большие кирпичные ящики, которые спроектированы на разной глубине, повторяя ритм загородного уличного пейзажа.
Источник:Archdaily
Апартаменты Cirqua вплетаются в укрепленный жилой квартал в пригороде Мельбурна. Это необычный жилой комплекс с отдельно стоящих иллюминаторов.
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Авторами проекта является архитектурная студия BKK Architects.
Космический вид квартир / Фото Archdaily
Площадь застройки составляет 6 тисяч квадратных метров.
Окно-иллюминатор / Фото Archdaily
Квартиры спроектированы с акцентом на доступность и комфорт. Окна иллюминатора создают витрины для квартир внутри, заливая их светом.
Уникальный фасад / Фото Archdaily
Расположены на крутом склоне квартала в зеленом пригороде Айвенго, апартаменты вписываются в местный инновационный характер благодаря своему объемному составу.
Внутреннее пространство / Фото Archdaily
Металлические и деревянные перегородки с выдержаным кирпичом усиливают стиль окружающих домов в стиле арт-деко и федерации.
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