Апартаменти-каюти – це великі цегляні ящики, які спроєктовані на різній глибині, повторюючи ритм заміського вуличного пейзажу.

Апартаменти Cirqua вплітаються в укріплений житловий квартал у передмісті Мельбурна. Це незвичний житловий комплекс з окремо споруджених ілюмінаторів.

Цікаво Із замку – у квартирний комплекс: у Швейцарії реконструювали історичну нерухомість

Авторами проєкту є архітектурна студія BKK Architects.

Космічний вигляд квартир / Фото Archdaily

Площа забудови становить 6 тисяч квадратних метрів.

Вікно-ілюмінатор / Фото Archdaily

Квартири спроєктовані з акцентом на доступність та комфорт. Вікна ілюмінатора створюють вітрини для квартир всередині, заливаючи їх світлом.

Унікальний фасад / Фото Archdaily

Розташовані на круто схиленому кварталі в зеленому передмісті Айвенго, апартаменти вписуються у місцевий інноваційний характер завдяки своєму об'ємному складу.

Внутрішній простір / Фото Archdaily

Металеві та дерев'яні перегородки з витриманою цеглою підсилюють стиль навколишніх будинків в стилі арт-деко та федерації.