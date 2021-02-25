Кабіни посеред міста: фото незвичних апартаментів в Австралії
Апартаменти-каюти – це великі цегляні ящики, які спроєктовані на різній глибині, повторюючи ритм заміського вуличного пейзажу.
Джерело:Archdaily
Апартаменти Cirqua вплітаються в укріплений житловий квартал у передмісті Мельбурна. Це незвичний житловий комплекс з окремо споруджених ілюмінаторів.
Цікаво Із замку – у квартирний комплекс: у Швейцарії реконструювали історичну нерухомість
Авторами проєкту є архітектурна студія BKK Architects.
Космічний вигляд квартир / Фото Archdaily
Площа забудови становить 6 тисяч квадратних метрів.
Вікно-ілюмінатор / Фото Archdaily
Квартири спроєктовані з акцентом на доступність та комфорт. Вікна ілюмінатора створюють вітрини для квартир всередині, заливаючи їх світлом.
Унікальний фасад / Фото Archdaily
Розташовані на круто схиленому кварталі в зеленому передмісті Айвенго, апартаменти вписуються у місцевий інноваційний характер завдяки своєму об'ємному складу.
Внутрішній простір / Фото Archdaily
Металеві та дерев'яні перегородки з витриманою цеглою підсилюють стиль навколишніх будинків в стилі арт-деко та федерації.
Поділитися новиною