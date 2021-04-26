Дикие горы Кубы стали местом для деликатно размещенных вдоль скал кают. Они как бы всплывают из земли и излучают невероятный уют и легкость.

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Гостиничный комплекс создала студия Veliz Arquitecto.

Удивительное место / Фото Designboom

Кабины имеют органические формы, благодаря которым сливаются с окружающей средой. Изогнутые деревянные решетки расположены на бетонных площадках. Каюты созданы таким образом, чтобы замаскировать их среди серых тонов скал, создавая образ левитации.



Невероятный проект / Фото Designboom

Каюты оборудованы гостеприимной террасой или балконом, что идеально подходит для долгих звездных ночей и рассвета.

Волшебные кабины / Фото Designboom

Внутри каюты имеют два уровня, на втором этаже размещены спальня и ванная комната с панорамным видом.



На краю гор / Фото Designboom

Для реализации проекту Veliz Arquitecto использует комбинацию программ sketchup – это инструмент, который облегчает разработку 3D. После добавления текстур, света и окружающей среды для завершающих штрихов используется фотошоп, а потом это все становится волшебной реальностью.