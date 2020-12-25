Для жителей Австралии пенсионный возраст – это часть жизни, которая полна встреч, приятного досуга и отдыха. О гостеприимном, приветливым и уютном доме с видом на пьянящие виноградники – читайте в материале.

Дом, который расположен в районе Мон-Март, возвышается над прекрасным, зеленым лесом, а из окон открывается пейзаж на залив Порт-Филлип. Его создатель – известный австралийский архитектор Брайянт Алсоп, передает Harmonies.

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Этот дом создан для семейной пары, которая вышла на пенсию и захотела создать атмосферу спокойствия и интимности.

Волшебный дизайн виллы / Фото Harmonies

Спроектирован как "дом на выходные", он олицетворяет единение с природой и побуждает к тихим одиноким размышлениям.

Прекрасный пейзаж / Фото Harmonies

Дизайн дома вращается вокруг двух контрастных уровней. Открытое пространство на первом этаже, который предназначен для размещения гостей, построено вокруг центрального изогнутого каменного винного погреба. На втором этаже появляется ощущение квартиры, закрытой для городского мира, но это компенсируется благодаря крыше, которая играет прозрачностью благодаря большим эркерам и террасе.

Открытая веранда для теплых встреч / Фото Harmonies

Дизайн создан с помощью светлого дерева и мягких фактур на стенах. Дом украшает дикий сад, который соединяется с ним через наклонную террасу. Зелень отображается на стене погреба или ковре в спальне.

Этот дом – замечательный проект для мечтателей, которые уже много сделали для мира и хотят неторопливо насладиться жизнью.