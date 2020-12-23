Рай в горах: фото фантастического шале, в котором хочется провести всю зиму
Горы – это место, которое особенно манит зимой. О роскошном домике, в котором хочется остаться до наступления теплых дней – в материале.
Замечательный домик в швейцарских Альпах спроектировал франко-швейцарский архитектор Александр де Гаридель, сообщает Harmonies.
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Дом стал ценным примером ультрасовременной мягкости, который обеспечивает комфорт. Эстетический хутор посреди гор сочетает современность с традиционными материалами.
Дом окружен заснеженными горами / Фото Harmonies
Дом имеет три уровня, его площадь составляет 800 квадратных метров. Деревенский стиль и дизайн в сочетании с современностью образует уникальную и изысканную атмосферу.
Коктейль – отличная идея / Фото Harmonies
Жилье подходит как для больших шумных компаний, так и для небольших семей, которые хотят насладиться спокойствием и погрузиться в мысли.
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