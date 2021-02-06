Галерея Wall House решила расширить границы своих владений и реконструировала дом с многофункциональными помещениями.

Конструкция здания была задумана так, чтобы она выходила на улицу как визуально, так и физически.

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Автор проекта – студия дизайна Abin. Резиденция расположена в индийском штате Западная Бенгалия.

Здание выделяется в перенаселенном районе / Фото Archdaily

Площадь постройки составляет 380 квадратных метров.

Старый кирпич выглядит просто замечательно / Фото Archdaily

Архитектурная студия сотрудничала с художником из керамики. Были собраны старинные керамические блоки, изготовленные для промышленного использования.

Внутреннее пространство / Фото Archdaily

Многофункциональное здание используется прежде всего для обучения и организации занятий йогой для местной общины. Ночью это пространство функционирует как общежитие для персонала.