Керамика и старый кирпич: удивительная реконструкция традиционного сооружения в Индии – фото
Галерея Wall House решила расширить границы своих владений и реконструировала дом с многофункциональными помещениями.
Источник:Archdaily
Конструкция здания была задумана так, чтобы она выходила на улицу как визуально, так и физически.
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Автор проекта – студия дизайна Abin. Резиденция расположена в индийском штате Западная Бенгалия.
Здание выделяется в перенаселенном районе / Фото Archdaily
Площадь постройки составляет 380 квадратных метров.
Старый кирпич выглядит просто замечательно / Фото Archdaily
Архитектурная студия сотрудничала с художником из керамики. Были собраны старинные керамические блоки, изготовленные для промышленного использования.
Внутреннее пространство / Фото Archdaily
Многофункциональное здание используется прежде всего для обучения и организации занятий йогой для местной общины. Ночью это пространство функционирует как общежитие для персонала.
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