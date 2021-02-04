За сборной конструкцией будущее: великолепный проект деревянного дома в финском лесу – фото
Дом из сруба расположен на берегу озера - это прекрасное сочетание экономии времени и денег, стиля и комфорта.
Источник: Dwell
Деревянный сборный дом изготовлен фирмой Pluspuu. Это изысканная резиденция с тремя спальнями в часе езды от Хельсинки.
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Модель Iniö от Pluspuu имеет окна от пола до потолка, стильный интерьер, и обшитую палубу с двускатным контуром, что напоминает традиционный сруб.
Современный и удобный дом в финском лесу / Фото Dwell
Молодая пара для которой создан дом, живет в Швейцарии и планирует использовать эту собственность только во время отпуска, поэтому дизайн продуман как и для владельцев, а также для арендаторов, которые ищут частный доступ к девственному архипелагу Финляндии.
Стильный интерьер / Фото Dwell
Двухуровневый дом с тремя спальнями расположен под черным фасадом с вытянутыми карнизами.
Легкая отделка из березы и сосны / Фото Dwell
Сам дом состоит из колонкового-брусовых, срубных конструкций и перекрестно-ламинированных деревянных панелей.
Сборный дом – лучший экологический вариант для уютного частного дома.
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