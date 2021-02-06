Кераміка та стара цегла: дивовижна реконструкція традиційної споруди в Індії – фото
Галерея Wall House вирішила розширити межі своїх володінь і реконструювала дім з багатофункціональними приміщеннями.
Джерело:Archdaily
Конструкція будівлі була задумана так, щоб вона виходила на вулицю як візуально, так і фізично.
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Автор проєкту – студія дизайну Abin. Резиденція розташована в індійському штаті Західний Бенгал.
Будівля виділяється у перенаселеному районі / Фото Archdaily
Площа споруди становить 380 квадратних метрів.
Стара цегла виглядає просто чудово / Фото Archdaily
Архітектурна студія співпрацювала з художником із кераміки. Були зібрані старовинні керамічні блоки, виготовлені для промислового використання.
Внутрішній простір / Фото Archdaily
Багатофункціональна будівля використовується насамперед для навчання та організації занять йогою для місцевої громади. Вночі цей простір функціонує як гуртожиток для персоналу.
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