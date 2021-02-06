Галерея Wall House вирішила розширити межі своїх володінь і реконструювала дім з багатофункціональними приміщеннями.

Конструкція будівлі була задумана так, щоб вона виходила на вулицю як візуально, так і фізично.

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Автор проєкту – студія дизайну Abin. Резиденція розташована в індійському штаті Західний Бенгал.

Будівля виділяється у перенаселеному районі / Фото Archdaily

Площа споруди становить 380 квадратних метрів.

Стара цегла виглядає просто чудово / Фото Archdaily

Архітектурна студія співпрацювала з художником із кераміки. Були зібрані старовинні керамічні блоки, виготовлені для промислового використання.

Внутрішній простір / Фото Archdaily

Багатофункціональна будівля використовується насамперед для навчання та організації занять йогою для місцевої громади. Вночі цей простір функціонує як гуртожиток для персоналу.