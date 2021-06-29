Супружеская пара американских пенсионеров решила бросить все и воплотить свою жизненную мечту – переехать жить в Оахаку.

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Этот город понравился им, когда они были молодыми, и всю свою жизнь они мечтали поселиться здесь.

Все пространства выходят в открытый дворик / Фото Archdaily

Воплощать мечту пары взялась студия Espacio 18 Arquitectura. Площадь дома составляет 343 квадратных метра, поэтому у дизайнеров было достаточно места, чтобы воплотить все идеи и пожелания.

Воплощение мечты / Фото Archdaily

Супруги решили создать место, которое полностью погрузит их в мексиканские традиции и заставит изменить устоявшийся годами образ жизни.

Дом воплощает множество мексиканских традиций / Фото Archdaily

Уютный уголок пожилой пары расположен на границе города, но поскольку владельцы любят общение, то все пространства максимально открыты, а все зоны дома предусмотрены для теплого общения с соседями и друзьями.

Яркая обеденная зона / Фото Archdaily