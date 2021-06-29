Подружжя американських пенсіонерів вирішило покинути все та втілити свою життєву мрію – переїхати жити в Оахаку.

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Це місто сподобалося їм, коли вони були молодими, і все своє життя вони мріяли оселитися тут.

Всі простори виходять у відкритий дворик / Фото Archdaily

Втілювати мрію пари взялася студія Espacio 18 Arquitectura. Площа будинку складає 343 квадратних мети, тому в дизайнерів було достатньо місця, щоб втілити всі ідеї та побажання.

Втілення мрії / Фото Archdaily

Подружжя вирішило створити місце, яке повністю занурить їх в мексиканські традиції та змусить змінити усталений роками спосіб життя.

Будинок втілює безліч мексиканських традицій / Фото Archdaily

Затишний куточок літньої пари розташований на межі міста, але оскільки власники люблять спілкування, то усі простори максимально відкриті, а всі зони будинку передбачені для теплого спілкування з сусідами та друзями.

Яскрава обідня зона / Фото Archdaily