Ресторан может быть не только местом для деловых обедов и романтических вечеров, но и произведением искусства, от которого трудно оторвать взгляд. О новом ресторане из кирпича, слава которого вышла далеко за пределы Китая – читайте в материале.

Архитектурная фирма Cheng Chung Design спроектировала фантастический ресторан в городе Дунфенгюн. Заведение 50% Cloud стало своеобразной инсталляцией местного художника Ло Сю, сообщает Wallpaper.

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Проект стал сочетанием изысканности архитектуры и силы искусства. Ресторан расположен в пределах серии характерных куполов в форме кургана, образующих целый район.

Впечатляющие кирпичные термитники / Фото Wallpaper

Органические формы интерьера и красный кирпич передают характер искусства Ло Сю, а присутствие стиля арт-деко и современные тона для улучшения функциональности приспосабливают пространство под нужды ресторана.

Изысканный интерьер прекрасно взаимодействует с кирпичом / Фото Wallpaper

Здание выглядит как арт-инсталляция половины облака, что волнисто "раскрывается" в небе. Оно имеет сплошные фасады и криволинейные очертания. Команда работала с оригинальной красным кирпичом, который изготовляют в этом регионе. Материал легко сочетался с окружающей средой.

Ресторан – пространство для искусства / Фото Wallpaper

Естественный свет проникает через мансардные окна. Драматические изогнутые линии и своды нежно противопоставляются современной мебели, чтобы создать игривую среду для гостей.

Ресторан 50% Cloud стал настоящим произведением искусства, которому вряд ли придется жаловаться на отсутствие посетителей.