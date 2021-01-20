Ресторан може бути не лише місцем для ділових обідів та романтичних вечорів, а й витвором мистецтва, від якого важко відірвати погляд. Про новий ресторан з цегли, слава якого вийшла далеко за межі Китаю – читайте в матеріалі.

Архітектурна фірма Cheng Chung Design спроєктувала фантастичний ресторан у місті Дунфенгюн. Заклад 50% Cloud став своєрідною інсталяцією місцевого художника Ло Сю, повідомляє Wallpaper.

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Проєкт став поєднанням вишуканості архітектури та сили мистецтва. Ресторан розміщений у межах серії характерних куполів у формі кургану, що утворюють цілий район.

Вражаючі цегляні термітники / Фото Wallpaper

Органічні форми інтер'єру та червона цегла передають характер мистецтва Ло Сю, а присутність стилю арт-деко та сучасні тони для покращення функціональності пристосовують простір під потреби ресторану.

Вишуканий інтер'єр чудово взаємодіє з цеглою / Фото Wallpaper

Будівля виглядає як арт-інсталяція половини хмари, що хвилясто "розкривається" в небі. Вона має суцільні фасади та криволінійні контури. Команда працювала з оригінальною червоною цеглою, яку виготовляють в цьому регіоні. Матеріал легко поєднався з навколишнім середовищем.

Ресторан – простір для мистецтва / Фото Wallpaper

Природне світло проникає через мансардні вікна. Драматичні вигнуті лінії та склепіння ніжно протиставляються сучасним меблям, щоб створити грайливе середовище для гостей.

Ресторан 50% Cloud став справжнім витвором мистецтва, якому навряд чи доведеться скаржитися на відсутність відвідувачів.