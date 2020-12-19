Изобразительное искусство – одно из важнейших звеньев в культурной жизни людей. Как норвежские архитекторы создали пространство, которое соответствует этому тонкому искусству – в материале.

Новый факультет изобразительного искусства, музыки и дизайна расположен в городе Берген, что в Норвегии. Здание, которое спроектировала компания Snøhetta, готово принять 350 студентов из разных уголков страны, сообщает Harmonies.

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Фасад – классическая современность / Фото Harmonies

Факультет расположен в бывшей промышленной зоне. Современный дизайн и прямые формы здания создают хороший баланс и гармонизируют с окружающими строениями.

Свет и пространство – лучшие друзья творчества / Фото Harmonies

Монтаж около 900 алюминиевых панелей на стеклянном фасаде создал вид толстого и ритмического покрытия, которое справится с любыми погодными условиями и обеспечит достаточную освещенность пространства.

Прочность и эстетика / Фото Harmonies

Центральный зал здания – это отдельное открытое пространство, которое должно побудить студентов к взаимодействию и обмену творческими идеями.

Библиотека, в которой хочется учиться / Фото Harmonies

Новый факультет в Бергене прекрасно подходит для того, чтобы молодые люди воплощали свои лучшие замыслы и пополняли культурную копилку человечества.