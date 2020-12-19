Класика сучасності: фото вражаючого місця, де навчатимуться художники в Норвегії
Образотворче мистецтво – одна з найважливіших ланок в культурному житті людей. Як норвезькі архітектори створили простір, який відповідає цьому тонкому мистецтву – у матеріалі.
Новий факультет образотворчого мистецтва, музики та дизайну розташований у місті Берген, що у Норвегії. Будівля, яку спроєктувала компанія Snøhetta, готова прийняти 350 студентів з різних куточків країни повідомляє Harmonies.
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Фасад – класична сучасність / Фото Harmonies
Факультет розташований у колишній промисловій зоні. Сучасний дизайн та прямі форми будівлі створюють хороший баланс та гармонізують з довколишніми будовами.
Світло та простір – найкращі друзі творчості / Фото Harmonies
Монтаж близько 900 алюмінієвих панелей на скляному фасаді створив вигляд товстого та ритмічного покриття, яке впорається з будь-якими погодними умовами та забезпечить достатню освітленість простору.
Міцність та естетика / Фото Harmonies
Центральна зала будівлі – це окремий відкритий простір, який має спонукати студентів до взаємодії та обміну творчими ідеями.
Бібліотека, в якій хочеться навчатись / Фото Harmonies
Новий факультет у Бергені чудово підходить для того, аби молоді люди втілювали свої найкращі задуми та поповнювали культурну скарбничку людства.
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