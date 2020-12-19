Образотворче мистецтво – одна з найважливіших ланок в культурному житті людей. Як норвезькі архітектори створили простір, який відповідає цьому тонкому мистецтву – у матеріалі.

Новий факультет образотворчого мистецтва, музики та дизайну розташований у місті Берген, що у Норвегії. Будівля, яку спроєктувала компанія Snøhetta, готова прийняти 350 студентів з різних куточків країни повідомляє Harmonies.

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Фасад – класична сучасність / Фото Harmonies

Факультет розташований у колишній промисловій зоні. Сучасний дизайн та прямі форми будівлі створюють хороший баланс та гармонізують з довколишніми будовами.

Світло та простір – найкращі друзі творчості / Фото Harmonies

Монтаж близько 900 алюмінієвих панелей на скляному фасаді створив вигляд товстого та ритмічного покриття, яке впорається з будь-якими погодними умовами та забезпечить достатню освітленість простору.

Міцність та естетика / Фото Harmonies

Центральна зала будівлі – це окремий відкритий простір, який має спонукати студентів до взаємодії та обміну творчими ідеями.

Бібліотека, в якій хочеться навчатись / Фото Harmonies

Новий факультет у Бергені чудово підходить для того, аби молоді люди втілювали свої найкращі задуми та поповнювали культурну скарбничку людства.