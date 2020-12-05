Колонны и природа: Бангкок удивляет новым торговым центром – фото
Тонкие колонны с экологическими фильтрами и замечательный ландшафтный дизайн – это особенности нового торгового центра в Бангкоке, который изрядно порадует посетителей. Подробнее о превосходных решениях для тропического климата – читайте в нашем материале
Главной целью использования такого количества тонких колонн является максимальный дневной свет и естественная вентиляция в условиях тропического климата, сообщает World Architecture.
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Возвышенная платформа соединяет торговый центр и природный ландшафт / Фото World Architecture
Для отделки фасада архитекторы использовали тонкие металлические колонны, благодаря чему превратили этот проект на интегрированную структурную систему.
Стальные рамы создают собственный естественный ритм / Фото World Architecture
Проект здания предусматривал три уровня: общественные объекты, парк, торговые площади и рекреационные зоны. Как отметили разработчики, задачей проекта было превратить закрытое коммерческое пространство на более открытое для общества.
Уникальное пространство для размещения общественных заведений / Фото World Architecture
Этот проект является новым видением торговых центров. Он демонстрирует возможность и необходимость эксперимента, сочетающий удовлетворения коммерческих и общественных нужд.
Органическое сочетание с природой / Фото World Architecture
Архитектура торгового центра – это общественное пространство, которое взаимодействует с коммерческими участками и садами. Баланс и взвешенность являются хорошим решением, которое подарит наслаждение как посетителям, так и предпринимателям.
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