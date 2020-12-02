В Стамбуле появилась детская площадка будущего: что в ней особенного – фото
Привычные детские площадки уходят в прошлое, а на смену им создаются невиданные доселе формы и пространства для детских игр. О фантастических игровых зонах будущего – читайте в нашем материале.
Игровая площадка Marmara Forum Cloud Playground состоит из нескольких частей: отдел для малышей, скалолазный купол, ансамбль из сфер и несколькометровая башня, сообщает Archdaily.
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"Облака" – универсальная площадка для детей разного возраста / Фото аrchdaily.com
Проектировщики ставили цель сделать площадку, похожую на облака – отсюда и пошло ее название.
Внутри площадки действительно как будто в облаках / Фото аrchdaily.com
Игровые зоны расположены так, что дети могут находиться на площадке в любую погоду. С изменением дневного света волшебно меняется цвет окон, что создает эффект сказочности для малышей.
Забрать детей домой с такой площадки будет непросто / Фото аrchdaily.com
Ночью площадка-облако излучает белый свет и привлекает внимание издалека, поскольку находится на высоте 8-ми этажей над землей.
Вечернее освещение обеспечивает красоту и безопасность / Фото аrchdaily.com
Комфорт, безопасность и красота – именно таковы детские площадки будущего.
Источник: archdaily
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