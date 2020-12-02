Привычные детские площадки уходят в прошлое, а на смену им создаются невиданные доселе формы и пространства для детских игр. О фантастических игровых зонах будущего – читайте в нашем материале.

Игровая площадка Marmara Forum Cloud Playground состоит из нескольких частей: отдел для малышей, скалолазный купол, ансамбль из сфер и несколькометровая башня, сообщает Archdaily.

Читайте также: От лачуги до резиденции в Карпатах: как живет Санта в разных странах

"Облака" – универсальная площадка для детей разного возраста / Фото аrchdaily.com

Проектировщики ставили цель сделать площадку, похожую на облака – отсюда и пошло ее название.

Внутри площадки действительно как будто в облаках / Фото аrchdaily.com

Игровые зоны расположены так, что дети могут находиться на площадке в любую погоду. С изменением дневного света волшебно меняется цвет окон, что создает эффект сказочности для малышей.

Забрать детей домой с такой площадки будет непросто / Фото аrchdaily.com

Ночью площадка-облако излучает белый свет и привлекает внимание издалека, поскольку находится на высоте 8-ми этажей над землей.

Вечернее освещение обеспечивает красоту и безопасность / Фото аrchdaily.com

Комфорт, безопасность и красота – именно таковы детские площадки будущего.