Колони та природа: Бангкок дивує новим торговим центром – фото
Тонкі колони з екологічними фільтрами та чудовий ландшафтний дизайн – це "родзинки" нового торгового центру у Бангкоці, який неабияк потішить відвідувачів. Детальніше про чудові рішення для тропічного клімату – читайте в нашому матеріалі.
Головною метою використання такої кількості тонких колон є максимальне денне світло та природна вентиляція в умовах тропічного клімату, повідомляє World Architecture.
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Піднесена платформа з'єднує торговий центр та природний ландшафт / Фото World Architecture
Для оздоблення фасаду архітектори використали тонкі металеві колони, завдяки чому перетворили цей проєкт на інтегровану структурну систему.
Сталеві рами створюють власний природний ритм / Фото World Architecture
Проєкт будівлі передбачав три рівні: громадські об'єкти, парк, торгові площі та рекреаційні зони. Як зазначили розробники, завданням проєкту було перетворити закритий комерційний простір на більш відкритий для громади.
Унікальний простір для розміщення громадських закладів / Фото World Architecture
Цей проєкт є новим баченням торгових центрів. Він демонструє можливість та необхідність експерименту, що поєднує задоволення комерційних та громадських потреб.
Органічне поєднання з природою / Фото World Architecture
Архітектура торгового центру – це громадський простір, який взаємодіє із комерційними ділянками та садами. Баланс та виваженість є хорошим рішенням, яке подарує насолоду як відвідувачам, так і підприємцям.
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